Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Британия готовит «Атлантический бастион» против российских подлодок

Правительство Великобритании представило программу модернизации военно-морских сил страны «Атлантический бастион», которая должна помочь «противостоять угрозам со стороны России».

Министр обороны Джон Хили (второй слева)

Министр обороны Джон Хили (второй слева)

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

Министр обороны Джон Хили (второй слева)

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

Программа включает в себя многомиллионные инвестиции в модернизацию ВМС Британии. «Атлантический бастион» соберет корабли, подводные лодки, самолеты и беспилотные суда в единую цифровую систему реагирования на базе искусственного интеллекта.

Представивший программу министр обороны Британии Джон Хили отметил, что в 2024 году в разработку и испытания технологий проекта было инвестировано уже £14 млн. При этом три четверти этой суммы — частные инвестиции.

В июне премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о переходе в режим «готовности к войне» из-за роста напряженности в Европе. Тогда же было объявлено об увеличении инвестиций в оборонный сектор королевства на £1,5 млрд.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все