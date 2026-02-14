МИД Китая: попытки обособить Тайвань грозят конфликтом между КНР и США

Попытки США обособить Тайвань от материкового Китая могут привести к конфликту Вашингтона с Пекином, считает глава китайского МИДа Ван И. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Попытка обособить Тайвань от Китая — это "красная линия", пересечение которой с большой степенью вероятности приведет к конфликту между США и КНР»,— отметил министр (цитата по ТАСС).

Вашингтон официально не признает Тайвань, но остается основным поставщиком оружия острову. В декабре 2025 года Штаты одобрили продажу Тайваню оружия на сумму $11,1 млрд. Китай оценивает объем американских военных поставок за последние годы более чем в $70 млрд. Тайвань не намерен отказываться от закупок, несмотря на предупреждения Китая.

