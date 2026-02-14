В Белгородскую область передали 100 мини АЗС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за перебоев с электроснабжением регион получил 100 мини АЗС. Их будут использовать для дозаправки резервных источников снабжения электроэнергией. Также в область поставлены 250 тепловых дизельных пушек, рассказал господин Гладков в Telegram.

Сегодня утром губернатор рассказал о перебоях с электричеством и отоплением. На этой неделе после обстрелов критической инфраструктуры в Белгороде без электроэнергии остались более 600 домов и около четверти жителей города. Правительство России направило полмиллиарда рублей на закупку 310 генераторов для Белгородской области.

