Нидерланды выделят $290 млн на закупку оружия для Украины у США через НАТО

Нидерланды планируют выделить дополнительные €250 млн ($290 млн. — "Ъ") на закупки оружия и боеприпасов для Украины у Соединенных Штатов через каналы Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms / Reuters

«Ежедневно мы сталкиваемся с массированными воздушными ударами на Украине. Единственный способ помочь им в кратчайшие сроки — это поставки из американских запасов,— сказал глава Минобороны перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе (цитата по Reuters). — Вот почему я сейчас объявляю, что Нидерланды внесут еще 250 млн».

Страны Европы оплачивают американские поставки оружия Киеву по механизму НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Программа была запущена 14 июля решением президента Трампа и генсека НАТО Марка Рютте для реализации новой схемы закупок американского оружия для Киева. Первое военное оборудование по соглашению между США и НАТО в рамках программы PURL прибыло на Украину 18 сентября, и, по данным ряда источников, ВСУ получили в рамках пакета помощи ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. В список наиболее активных доноров входят Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада.

Анастасия Домбицкая