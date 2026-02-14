Володин запустил опрос о контроле за видеоиграми

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми, популярными среди подростков. В опросе в мессенджере Max есть два варианта ответа: «да» и «нет». По состоянию на утро 14 февраля положительный ответ выбрали около 2 тыс. человек, отрицательный — примерно 400.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению господина Володина, видеоигры зачастую служат площадками для вовлечения детей в чаты с запрещенным контентом, где их вербуют для совершения преступлений. Злоумышленники обещают подросткам деньги и подробные инструкции, в том числе для покупки оружия.

Вячеслав Володин подчеркнул, что за вовлечение детей в подобные преступления могут стоять «в том числе украинские террористы». «Рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой»,— указал спикер Госдумы.

С начала 2026 года в России участились случаи нападения подростков на учебные заведения. Одно из последних резонансных дел произошло в Анапе. Студент открыл стрельбу из украденного у родственника ружья в холле техникума. Погиб охранник, ранены еще два человека. Позднее стало известно, что молодой человек планировал преступление еще с ноября прошлого года, об этом знал его однокурсник. Обоих арестовали на два месяца.

