Оба соучастника нападения на техникум в Анапе помещены под стражу

Анапский городской суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения двоим студентам — участнику нападения на индустриальный техникум и его подстрекателю. Оба обвиняемых помещены под стражу до 11 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Фигуранты дела — несовершеннолетние, суд слушал дело в закрытом режиме. Исполнитель преступления обвиняется в убийстве общеопасным способом, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Его сообщнику вменяют подстрекательство к убийству.

В среду, 11 февраля, 17-летний студент техникума пришел к учебному заведению с огнестрельным оружием, на улице ранил женщину-библиотекаря, а затем начал стрелять через дверь в охранника. Ранение средней тяжести получил учащийся, который оказался в холле здания. Охранник был смертельно ранен и вскоре скончался.

Следствие выяснило, что однокурсник злоумышленника в ноябре 2025 года узнал о том, что его приятель намерен напасть на преподавателей и учеников техникума. Однокурсник уговаривал знакомого обязательно довести свои планы до конца.

Анна Перова, Краснодар

Нападение на техникум в Анапе

Первые сообщения о стрельбе в техникуме появились в пабликах в 13:50. Очевидцы сообщали, что территория вокруг АИТ перекрыта, на месте находятся сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб

Фото: t.me / sbmaslova

Спустя час региональное управление МВД прокомментировало случившееся

Фото: соцсети

По данным полиции, студент техникума открыл стрельбу из «неустановленного оружия» в холле учебного заведения

Фото: соцсети

Злоумышленник был задержан на месте

Фото: соцсети

По неофициальной информации, стрелку 17 лет

Фото: соцсети

В результате нападения погиб охранник техникума. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибший первым принял на себя удар, он оперативно отреагировал и вызвал правоохранительные органы, помешав стрелку зайти дальше в техникум

Фото: соцсети

Еще два человека — сотрудница и студент техникума – ранены. Они находятся в больнице

Фото: «Ъ-Кубань» / соцсети

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего устанавливаются

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

На место происшествия выехала наиболее опытная группа следователей и криминалистов регионального управления СКР

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По факту нападения на техникум СУ СКР по краю возбудил уголовное дело (статья пока не называется)

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь

Фото: t.me / sbmaslova

Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами

Фото: t.me / sbmaslova

