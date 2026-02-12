Оба соучастника нападения на техникум в Анапе помещены под стражу

Анапский городской суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения двоим студентам — участнику нападения на индустриальный техникум и его подстрекателю. Оба обвиняемых помещены под стражу до 11 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Фигуранты дела — несовершеннолетние, суд слушал дело в закрытом режиме. Исполнитель преступления обвиняется в убийстве общеопасным способом, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Его сообщнику вменяют подстрекательство к убийству.

В среду, 11 февраля, 17-летний студент техникума пришел к учебному заведению с огнестрельным оружием, на улице ранил женщину-библиотекаря, а затем начал стрелять через дверь в охранника. Ранение средней тяжести получил учащийся, который оказался в холле здания. Охранник был смертельно ранен и вскоре скончался.

Следствие выяснило, что однокурсник злоумышленника в ноябре 2025 года узнал о том, что его приятель намерен напасть на преподавателей и учеников техникума. Однокурсник уговаривал знакомого обязательно довести свои планы до конца.

Анна Перова, Краснодар