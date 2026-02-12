Стрельба с подстрекательством

В Анапе арестован еще один студент техникума, в котором днем ранее учащийся устроил стрельбу, убив одного и ранив двух человек. Предполагается, что новый фигурант подстрекал своего приятеля к преступлению. Возможные мотивы злоумышленников пока следствием не разглашаются.

Нападение на техникум в Анапе готовилось с ноября прошлого года сразу двумя 17-летними студентами, сообщили представители Следственного комитета РФ. Один юноша сообщил приятелю о своих планах убить несколько преподавателей и студентов, второй поддержал товарища и стал уговаривать его обязательно довести намерение до конца. В день совершения преступления студент, взявший оружие у своего родственника, связывался с приятелем и спрашивал, много ли людей находится на улице у входа в техникум и в холле на первом этаже.

Чрезвычайное происшествие в Анапе случилось 11 февраля, около 13:40, когда в техникуме шли занятия. Молодой человек, вооруженный огнестрельным оружием, подошел к входу в учебное заведение и выстрелил в женщину—библиотекаря техникума, которая стояла на улице. В этот момент охранник Николай Замараев увидел человека с оружием на экране видеонаблюдения. Мужчина сразу закрыл входную дверь и заблокировал замок, но не успел отойти в безопасное место. Злоумышленник начал стрелять через стеклянную дверь и попал в охранника, пуля пробила бронежилет. Еще одним выстрелом был ранен студент, находившийся в холле недалеко от входа.

Несмотря на ранение, Николай Замараев сумел дойти до тревожной кнопки, вызвать патруль Росгвардии и сообщить по рации о происшествии на второй пост охраны. Благодаря этому руководство учебного заведения действовало оперативно: в здании по громкой связи была объявлена тревога, студенты и преподаватели закрылись в аудиториях и ждали, когда силовики обезвредят нападавшего.

После задержания преступника раненого Николая Замараева передали врачам скорой помощи, но по дороге в больницу он скончался. Еще двое пострадавших были госпитализированы. Ранение женщины оказалось серьезным: ее перевели в Краснодар, в краевую клиническую больницу №1. Состояние молодого человека оценивается как средней тяжести, он проходит лечение в Анапе.

Студент, устроивший стрельбу, сразу после инцидента сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Он подозревается в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также в хищении оружия. Его однокурсника подозревают в подстрекательстве к убийствам. Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей.

После инцидента было возбуждено еще одно уголовное дело: владельца огнестрельного оружия, которое использовал преступник, подозревают в небрежности при хранении опасного предмета.

Оба студента признают вину, мотивы совершения преступления выясняются. Министр образования Краснодарского края Елена Воробьева обратилась к родителям и педагогам. «Говорите со своими детьми! Почаще интересуйтесь их проблемами, чтобы предотвратить подобные случаи и не допускать страшных последствий»,— заявила чиновница.

