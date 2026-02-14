Марина Мясникова: у населения сохраняется сберегательная модель поведения

В нынешних экономических условиях население сохраняет сберегательную модель поведения, сообщила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова. Напомним, накануне ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5% с 16% годовых.

По словам госпожи Мясниковой, в целом по стране инфляция в прошлом году замедлилась до рекордного за пять лет значения – 5,6%. В январе она ожидаемо ускорилась. «Среди причин – индексация коммунальных тарифов и повышение НДС. Это разовый фактор, который уже в значительной степени отразился в январских ценах. Кроме того, были сильные колебания цен на товары и услуги, которые меняются часто, например, из-за сезонности»,— прокомментировала Марина Мясникова.

По данным Банка России, в Свердловской области в январе подорожали овощи, но подешевели крупы, масло, сахар и одежда.

Госпожа Мясникова отметила, что снизилось давление на издержки компаний со стороны рынка труда — потребность в кадрах уменьшается. Это сдерживает спрос и цены наряду с высокими ставками по кредитам.

Кроме того, высокая сберегательная активность также ограничивает избыточный потребительский спрос. Так, сумма средств на вкладах свердловчан выросла за год на 18% и достигла 1,6 трлн руб. Портфель их кредитов составил 1,1 трлн руб. – он вырос за год на 3%. «Такое соотношение вкладов и кредитов говорит о том, что у населения сохраняется сберегательная модель поведения. Даже с учетом текущего снижения ключевой ставки, вклады останутся привлекательными, если сравнивать их доходность с прогнозируемой инфляцией»,— считает Марина Мясникова.