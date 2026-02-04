Представители свердловских бизнес-объединений, рассказывая о планах и задачах на 2026 год, выразили обеспокоенность новыми налоговыми правилами, заявив, что некоторый уральский бизнес ждет «разорение» из-за изменений по УСН. По мнению свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, «панические настроения» у многих связаны с тем, что они не разобрались, и важно суметь адаптироваться. Также она напомнила об «автоупрощенке».



«Всегда хочется, чтобы каждый год был лучше, чем предыдущий, но сейчас смотришь, что нас ожидает в 2026 году, и понимаешь, что предыдущие годы были не так плохи по сравнению с тем, что нас ждет»,— поднял тему про налоговую реформу на пресс-конференции председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.

С 1 января 2026 года для предпринимателей с доходом 20–60 млн руб., использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), к налогу с выручки (6%) добавляется НДС (5%). Предприниматели заявляют, что для них это будет большой нагрузкой. По словам господина Тыщенко, бизнес-объединения также беспокоит высокая ключевая ставка и работа с патентами.

«Думаю, будут негативные последствия — бизнес будет закрываться, разоряться. Это все болезненно и сложно»,— заявил Илья Тыщенко.

Его поддержал председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Константин Холодилов: «Главным событием и потрясением для малого и среднего бизнеса стало изменение налогового законодательства в конце года. Бизнес напуган, неведение заставляет в текущих реалиях перестраховываться.

Мы видим, что это грозит уходом в тень, повышением цен, сокращением персонала, увеличением оборота наличных денежных средств. Предприятия пытаются работать на сохранение, а не на развитие.

Понимаем, что легальная занятость становится дополнительной фискальной затратой».

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх на это заявила, что «замирать уже некогда» и нужно адаптироваться. «На мой взгляд, достаточно большое количество панических настроений в бизнесе связаны с тем, что не разобрались с тонкими моментами, не подобрали под свой бизнес инструменты донастройки. Например, многие с удивлением в конце декабря узнали, что у нас в Свердловской области с начала 2025 года работает автоматическая УСН», — заявила госпожа Артюх.

Для предпринимателей, участвующих в эксперименте по АУСН, который начался в середине 2022 года, порог до уплаты НДС сохранился на уровне 60 млн руб. (ставка 8%) (см. «Ъ» от 19 декабря 2025 года). Как ранее писал «Ъ», с конца прошлого года уже фиксируется значительный приток клиентов, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Так, по данным Сбербанка, в декабре 2025 года АУСН в стране применяли около 40 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а по данным на январь уже 250 тыс. ИП/ЮЛ применяют АУСН.

«Большое количество предпринимателей вполне себе соответствуют критериям и могут перейти на АУСН, сохранившись в тех же самых порогах в 60 млн руб. Многие про это не знают и поддались панике, что все пропало»,— добавила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

В то же время она согласилась, что рост налоговой нагрузки неизбежен.

Несмотря на вышесказанное, представителям бизнес-объединений удалось найти и положительные моменты. «Очень грамотно наша область поступила в сохранении льгот по УСН, быстро будет принят закон, льгота будет сохранена»,— сказал Илья Тыщенко. В середине января губернатор Денис Паслер действительно поручил подготовить поправки в региональный законопроект по УСН для сохранения условий налогообложения свердловских предпринимателей. Так, все действующие ранее пониженные ставки на УСН.

