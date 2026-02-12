Более 220 тыс. абонентов остались без света в Белгородской области

Свыше 220 тыс. абонентов остались без электроэнергии в Белгородской области после аварии на одной из подстанций. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, указав на «огневое воздействие» со стороны вооруженных сил Украины.

Отключения затронули три муниципалитета — Белгород, Белгородский и Шебекинский округа. По словам главы региона, аварийные бригады уже приступили к работам. Восстановление энергоснабжения займет не менее четырех часов.

В начале недели Белгород после трех обстрелов критической инфраструктуры столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии, которые затронули более 600 домов и около четверти жителей города.

