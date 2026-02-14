У Джона Купера все супер

Сборная Канады выиграла второй матч на олимпийском хоккейном турнире, вслед за чехами раскатав и швейцарцев — 5:1. Вновь в ее составе блистал Коннор Макдэвид, набравший еще три очка по системе «гол плюс пас». Не отстал от него по результативности и Натан Маккиннон. Эта победа обеспечила канадцам первое место в группе А и прямую путевку в четвертьфинал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Разгромив в стартовом матче чехов 5:0, сборная Канады сразу показала свою силу и, если угодно, недосягаемость даже для достаточно качественных европейских команд. Тем не менее было интересно посмотреть, как североамериканская дрим-тим сыграет со швейцарцами, которые уже прочно закрепились в элите мирового хоккея и как бы в подтверждение этого два года подряд становились вице-чемпионами мира. Да, они по-прежнему имеют ограниченный контингент в Национальной хоккейной лиге и не могут обойтись без игроков, выступающих дома, но у них очень опытная сборная, которая и канадцам на крупных турнирах регулярно дает бой. Первый номер «Кленовых листьев» на нынешней Олимпиаде Джордан Биннингтон наверняка запомнил поражение от швейцарцев по буллитам в полуфинале чемпионата мира-2024.

Впрочем, сейчас Биннингтон, несмотря на «сухарь» во встрече с чехами, получил выходной, а в ворота встал голкипер «Вашингтон Кэпиталс» Логан Томпсон. Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер тоже произвел вратарскую ротацию, заменив Леонардо Дженони на Акиру Шмида из «Вегас Голден Найтс». Причем он на первых же минутах чуть не пропустил легкий гол после простого наброса, и от конфуза его спасла перекладина. Но и канадцы были в дебюте небезупречны, особенно когда позволили Нино Нидеррайтеру в одиночку выехать на Томпсона. Одноклубник Александра Овечкина не подкачал, а вскоре Коннор Макдэвид наказал соперника за первое же удаление.

На розыгрыш лишнего суперспецбригаде сборной Канады понадобилось 20 секунд. Натан Маккиннон перевел шайбу слева направо ровно в ту точку, где дежурил Макдэвид, который, выдержав паузу, закинул ее в ближний угол.

Тут же 38-летний Сидни Кросби укатил от всех один на один со Шмидом, и только великолепная игра вратаря лишила ветерана гола. Но потом опять за дело взялся Макдэвид. Звезда «Эдмонтон Ойлерс» моментально среагировал на подключение защитника Томаса Харли и вложил шайбу в его клюшку, а тому уже никто не помешал поразить цель с убойной дистанции. Макдэвид настолько разошелся, что даже отметился мощным хитом, расколов Андреа Глаузера. Правда, Тимо Майер через некоторое время отомстил за партнера и прилично встряхнул самого канадского нападающего. Вообще швейцарцы оказывали достойное сопротивление, много атаковали и тоже реализовали первое же большинство. Свен Андригетто бросил, Томпсон не сумел поймать шайбу, и Пиус Зутер добил ее в сетку. Подопечные Фишера могли и вовсе свести первый период к ничьей.

Уже в начале следующей двадцатиминутки канадцы заработали необязательное удаление и снова предоставили противнику хороший шанс сравнять счет, но, отработав в защите, они быстро увеличили отрыв.

Маккиннон с Макдэвидом оказались в одной смене и организовали момент для 19-летнего Маклина Селебрини, который щелчком в касание пробил Шмида. В таком сочетании главный тренер «Кленовых листьев» Джон Купер использовал их и дальше, переставив слишком тяжеловесного Тома Уилсона в другое звено.

При этом Селебрини мог оформить дубль уже без помощи Макдэвида с Маккинноном, когда ему ассистировал Марк Стоун во второй бригаде большинства, но восходящая звезда НХЛ угодил в штангу. Швейцарцы и во втором периоде старались навязывать контригру, и вроде бы они не давали расслабиться Томпсону, и все-таки этого было недостаточно для того, чтобы изменить ход матча. Хотя перед сиреной на перерыв Филипп Курашев упустил отличную возможность сократить разницу.

В третьем периоде сборная Швейцарии тоже предпринимала попытки приблизиться к канадцам, а Михаэль Фора даже зарядил в перекладину. Но в итоге Кросби с передачи Митча Марнера положил четвертую шайбу, а следом отличился Маккиннон при непосредственном участии в голевой комбинации Макдэвида и Селебрини. Конечно, с такой Канадой очень тяжело бороться, и швейцарцам она была не по зубам. В концовке команды уже просто доигрывали матч, который завершился уверенной победой фаворита — 5:1. Правда, проигравших, наверное, больше расстроила травма Кевина Фиалы на последних минутах после столкновения с Уилсоном, в результате чего его эвакуировали со льда на носилках.

«Кленовые листья» набрали шесть очков и гарантировали себе путевку в четвертьфинал с первого места в группе А. Впереди у них еще встреча с французами, а швейцарцев и чехов ждут разборки за второе место, с которого при удачном раскладе также можно напрямую выйти в play-off, минуя квалификационный раунд.

Александр Ильин