Песков: расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты

Использование доллара в торговле с США не будет противоречить принципу перехода на национальные валюты, так как он представляет собой нацвалюту Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, да»,— сказал господин Песков ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

В 2023 году президент Владимир Путин поручил правительству нарастить торговлю в национальных валютах с «дружественными» странами. В сентябре 2024 года он уточнил, что Россия не проводит «политику дедолларизации». 12 февраля 2026-го Bloomberg сообщило, что Москва предложила вернуться к расчетам в долларах для партнерства с США.