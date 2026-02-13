Японский сноубордист Юто Тоцука выиграл золото Олимпиады в хафпайпе

Японский сноубордист Юто Тоцука завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине хафпайп. Он набрал 95 баллов.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Ставший вторым австралиец Скотти Джеймс показал результат 93,50 балла. У бронзового призера японца Рюсэи Ямады 92 балла.

Для 24-летнего Юто Тоцуки это первая олимпийская медаль. Ранее он становился победителем (2021), серебряным (2019) и бронзовым призером (2025) чемпионатов мира по сноуборду в дисциплине хафпайп.

Арнольд Кабанов