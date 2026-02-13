Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до пяти

Количество пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до пяти человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Двоих мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» направили на обследование в городскую больницу № 2 Белгорода.

Повреждения зафиксированы в 29 квартирах пяти многоквартирных домов. В одном из зданий неисправен технический этаж. Осколками посечены четыре автомобиля, повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Специалисты приступили к временному закрытию теплового контура в жилых помещениях.

В Яковлевском округе, в селе Стрелецкое, при падении обломков сбитых воздушных целей повреждены два частных дома и два автомобиля. Сегодня также сообщалось о двух погибших.