Два человека погибли при ракетном ударе по Белгороду

Два человека погибли и трое получили ранения при ракетном ударе ВСУ по Белгороду. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам господина Гладкова, удар пришелся на территорию одного из инфраструктурных объектов. Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставляется бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Двух раненых с осколочными ранениями везут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Обстрел привел к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры. Отключены электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады. Повреждены припаркованные автомобили.