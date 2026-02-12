Atlantic: окружение Зеленского хотело бы закончить конфликт с Россией к весне

Некоторые члены ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского начинают беспокоиться, что окно для заключения мира с Россией закрывается, пишет Atlantic. Военные действия растянутся еще на годы, если конфликт не будет прекращен к весне этого года, полагают приближенные главы государства.

При этом сам господин Зеленский заявляет, что Киев не будет подписывать унизительный для Украины мирный договор. В интервью изданию президент сказал, что скорее откажется от сделки с Россией, чем заставит свой народ принять плохие условия мира. Он добавил, что готов продолжать сражаться и уверил, что Украина на поле боя не проигрывает.

Тем не менее, Владимир Зеленский в этом же интервью заявил, что республиканцам бы удалось повысить шансы на победу на промежуточных выборах, если до ноября президент Дональд Трамп сможет положить конец конфликту России и Украины. Окончание военных действий, по словам господина Зеленского, для американского президента было бы политической победой. «Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. В вопросе его наследия это стоит на первом месте»,— считает президент.