США разрешили операции с нефтью Венесуэлы, исключив Россию, Китай и Иран

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало две генеральные лицензии. Они позволяют нескольким крупным энергетическим корпорациям осуществлять в Венесуэле уже запущенные проекты, а другим компаниям — заключать контракты на новые инвестиции в нефтегазовую отрасль страны. Разрешение не распространяется на компании из России, Китая и Ирана.

Первый документ разрешает Chevron, BP, Eni, Shell и Repsol осуществлять нефтегазовые операции в Венесуэле. Эти компании уже имеют доли в проектах страны и входят в число основных партнеров венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA. Лицензия требует, чтобы платежи по роялти и венесуэльским налогам проводили через Фонд иностранных государственных депозитов, контролируемый США.

Вторая лицензия позволяет компаниям по всему миру заключать контракты с PDVSA на новые инвестиции в нефтегазовый сектор. Подписание договоров зависит от получения отдельных разрешений от OFAC, отмечается в документе. При этом лицензия не допускает совершения сделок с компаниями из России, Ирана или Китая, а также с совместными с ними предприятиями.

США ввели ограничения на венесуэльскую нефть в 2019 году, а в декабре президент Дональд Трамп объявил о полной блокаде судов с подсанкционным сырьем. В январе Вашингтон установил контроль над нефтяной отраслью Каракаса и задержал президента Николаса Мадуро. Тогда господин Трамп сообщил о планах отправить в Хьюстон до 50 млн барр. нефти.

10 февраля Минфин США выдал лицензию венесуэльским компаниям, запретив сделки с нефтью при участии лиц и структур из России, Ирана, КНДР и Кубы, а также организаций под их прямым или косвенным контролем.