Ах, какая женщина!

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Анне Миньковой — бывшему заместителю губернатора Краснодарского края, занимавшей до недавнего ареста должность генерального директора ООО «Медиагруппа "Кубань 24"». По версии надзора, женщина, курировавшая в регионе социальные вопросы, оказалась теневым владельцем трех домов, четырех квартир и 7 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, которая теперь может быть обращена в бюджет. От части активов, в том числе Jaguar F-Pace, дама и ее соответчики успели избавиться, но с них требуют взыскать их эквивалент.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

О нарушениях законодательства о противодействии коррупции со стороны Анны Миньковой в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованием уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения, возбужденного в отношении нее в конце января следственным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Госпожа Минькова работала в органах госвласти с 2004 года. Начинала советником губернатора, являлась замначальника управления по связям с общественностью, заместителем руководителя и руководителем пресс-службы администрации, а с апреля 2015 года по октябрь 2025 года — в качестве вице-губернатора курировала социальные вопросы Кубани.

В период госслужбы госпожа Минькова, говорится в иске, предоставляла сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах, а также аналогичные данные в отношении двух своих супругов, от которых у нее четверо детей.

За это же время главная ответчица, по данным ФНС, заработала 51,6 млн руб., с которых были заплачены налоги. Доход ее матери составил 2,6 млн руб. Один из ее супругов получил 3 млн руб., а второй — 10,5 млн руб.

С учетом заработка детей совокупной доход чиновницы и ее семьи составил 71 млн руб. Кроме того, операции с недвижимостью, в том числе коммерческой и машинами, которые «не могут быть признаны законными», так как использовалось имущество, имеющее коррупционное происхождение, принесли им еще 92 миллиона.

При этом, установил надзор, госпожа Минькова приобрела имущество, стоимость которого в несколько раз превышала законный доход ее семьи. Активы же с целью их сокрытия от контроля были зарегистрированы на ее родственников. Это 21 объект движимого и недвижимого имущества рыночной стоимостью 338 млн 602 тыс. 700 руб. Так, в гараже чиновницы и ее близких оказались Toyota RAV 4, Jaguar F-Pace, Hyundai Accent, Skoda Yeti, Volkswagen Beetle и Toyota Highlander.

Куратор социальных вопросов, по данным надзора, оказалась владельцем пяти земельных участков, трех домов, четырех квартир, нежилых помещений общей площадью более 7 тыс. кв. м и машино-мест. Поскольку имущество имеет коррупционное происхождение, Генпрокуратура требует обратить его в доход государства. Так как часть активов, среди них Jaguar и квартиры, уже проданы, с бывшей вице-губернатора и ее соответчиков по иску Генпрокуратуры может быть взыскан в бюджет эквивалент выбывшего имущества стоимостью более 92 млн руб.

Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанном с недвижимостью. Поскольку у нее на иждивении двое маленьких детей, суд определил фигурантку под домашний арест, запретив ей контактировать со СМИ, фигурантами дела и проч. Рассмотрение прокурорского иска запланировано в Прикубанском суде Краснодара на 31 марта.

