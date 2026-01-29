Экс-чиновницу отпустили к детям

В Краснодаре суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста гендиректору медиагруппы «Кубань 24» Анне Миньковой, которая до октября прошлого года занимала должность заместителя губернатора региона по социальным вопросам. Экс-чиновницу обвиняют в незаконном приобретении квартиры в обмен на определенные услуги в сфере здравоохранения. Сравнительно мягкая мера пресечения избрана потому, что у госпожи Миньковой есть двое детей дошкольного возраста.

Бывший вице-губернатор Кубани Анна Минькова

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Бывший вице-губернатор Кубани Анна Минькова

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Бывшая замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова вошла в зал Октябрьского суда Краснодара в сопровождении конвоя, но держалась спокойно и уверенно. Заседание об избрании меры пресечения длилось недолго, об итогах сообщила объединенная пресс-служба судов региона: госпожа Минькова будет находиться под домашним арестом до 27 марта текущего года. Обвиняемой запрещено выходить из дома, кроме ежедневных прогулок утром и вечером. Фигурантке дела также нельзя общаться с лицами, участвующими в процессе, и пользоваться средствами связи и интернетом.

Анна Минькова была задержана 27 января в Краснодаре. Как стало известно “Ъ”, в ходе заседания по избранию меры пресечения следствие не настаивало, чтобы экс-чиновница осталась под стражей. Госпожа Минькова является матерью четверых детей, двое из которых дошкольники, это обстоятельство было учтено судом.

Бывшему заместителю главы края, которая сейчас занимает должность гендиректора медиагруппы «Кубань 24», предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ по Краснодарскому краю. Признает ли фигурантка вину, участники процесса не сообщают.

По данным “Ъ”, в деле идет речь о незаконном, с точки зрения следствия, получении госпожой Миньковой квартиры в Краснодаре. Взамен чиновница должна была оказать некие услуги в сфере здравоохранения и медицины.

Другие подробности расследования источники “Ъ” в правоохранительных органах не уточняют. Адвокат Анны Миньковой Артур Гулишан не ответил на звонок “Ъ”.

Госпожа Минькова занимала должность заместителя главы Краснодарского края более десяти лет, с апреля 2015 по октябрь 2025 года. В ее компетенции находились вопросы информационной политики, здравоохранения, труда и социального развития, науки и молодежной политики, а также культуры Краснодарского края. Уходя с должности, чиновница объяснила, что отставка является ее личным выбором.

За время руководства социальным блоком краевой исполнительной власти госпожа Минькова несколько раз попадала в центр внимания антикоррупционных медиаресурсов. В 2020 году правоохранительные органы провели проверку после публикаций о том, что чиновница якобы организовала незаконное приобретение доверенным лицом помещения, переданного в аренду краснодарской поликлинике №16. Права на недвижимость впоследствии перешли Татьяне Мочаловой, свекрови госпожи Миньковой. Обстоятельства сделок были проверены, в возбуждении уголовного дела в отношении Анны Миньковой тогда было отказано.

Анна Перова, Краснодар