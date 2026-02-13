В Екатеринбурге появится сквер имени ветерана Жоржа Токарева

В Железнодорожном районе Екатеринбурга появится сквер имени ветерана Великой Отечественной войны Жоржа Токарева. Решение было принято на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов города, сообщили в мэрии.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Жорж Токарев родился в Свердловске в 1924 году. В 1942 году он был призван в Кремлевский полк Советской армии. Принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года.

В 1950 году был демобилизован и вернулся в Свердловск. Окончил Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова по специальности «Литье черных и цветных металлов». В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию, получил звание доцента и начал преподавательскую деятельность.

Жорж Токарев награжден орденом Отечественной войны II степени, почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом», а также юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и медалью «Школьное признание». Скончался ветеран в 2024 году.

Ранее в Екатеринбурге открыли сквер имени заслуженного тренера РСФСР Виктора Кобцева.

Полина Бабинцева