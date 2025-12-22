В Екатеринбурге открыли сквер имени тренера Виктора Кобцева

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие сквера, посвященного заслуженному тренеру РСФСР Виктору Кобцеву, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Он расположен на пересечении улиц Фрунзе и Белинского, напротив здания отряда технического обеспечения пожарных. В сквере установили памятную табличку, которая рассказывает о заслугах господина Кобцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

В церемонии открытия приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев и глава администрации Ленинского района Элена Беруашвили.

«Это не просто благоустроенная территория и место для прогулок и отдыха, это пространство – живая память о выдающемся тренере, взрастившем множество чемпионов страны, чьи победы прославляли наш город и регион. Верю, что заложенные Виктором Алексеевичем традиции продолжат его ученики – настоящие профессионалы и наследники его дела»,— отметил Алексей Орлов.

Виктор Кобцев является заслуженным тренером и педагогом в области пожарно-спасательного спорта. Он окончил Ленинградский государственный институт физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта. В 1985 году стал тренером-преподавателем в УГПС ГУВД Свердловской области и возглавил сборную команду региона. По данным МЧС, он в 1998-1999 годах разработал быстросъемное страховочное устройство, введенное в 2000 году, а в 2002 году внедрил сборную штурмовую лестницу, на которой его ученик Дмитрий Демин выиграл чемпионат Европы. За вклад в развитие спорта и защиту Отечества он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Виктор Кобцев скончался 29 августа 2022 года.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов постановил присвоить скверу на ул. Бебеля в Железнодорожном районе города название «Героев СВО».

Полина Бабинцева