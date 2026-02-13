В порту Египта повредили оборудование для АЭС «Эль-Дабаа»

В порту Александрии в Египте во время выгрузки повредили оборудование для строящейся «Росатомом» АЭС «Эль-Дабаа». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В результате инцидента погиб один человек.

По информации издания, оборудование повредили в результате падения при выгрузке. Источник отметил, что поврежденная техника не была частью реактора и относится ко второму, неатомному контуру электростанции. В ходе аварийной ситуации погиб человек, рассказал другой собеседник.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» изданию подтвердили, что произошла «внештатная ситуация» с частью груза оборудования для АЭС «Эль-Дабаа». В результате погиб «сотрудник египетской подрядной организации, задействованной в стивидорных работах».

«В настоящий момент преждевременно делать окончательные выводы о характере повреждений и технических причинах случившегося, — отметили представители корпорации. — В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента с участием представителей завода, генерального подрядчика, египетского заказчика».

Как подчеркнули в «Атомстройэкспорте», происшествие на график сооружения электростанции не повлияет. В компании также выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

«Росатом» начал строить «Эль-Дабаа» в провинции Матрух в Египте в 2024 году. В АЭС войдут четыре энергоблока по 1,2 тыс. МВт каждый. Запуск реакторов запланирован к 2027 году. «Росатом» предоставит египетской стороне ядерное топливо на весь жизненный цикл атомной станции. В ноябре 2025-го президент РФ Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абделем Фаттах ас-Сиси принял по видеосвязи участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока электростанции.