Путин сообщил о начале технологического оснащения АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абделем Фаттах ас-Сиси принял по видеосвязи участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Российский президент заявил, что «Росатом» переходит на ключевой этап технологического оснащения станции.

«Возведение при российском участии первой в Египте АЭС продвигается успешно,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля.— И уже в обозримом будущем она сможет начать выработку электроэнергии, востребованной для удовлетворения нужд растущей египетской экономики».

По оценкам президента России, «Эль-Дабаа» позволит существенно укрепить энергетическую безопасность Египта. Реакторы смогут ежегодно производить до 37 млрд киловатт-часов электроэнергии, что обеспечит около 10% энергопотребления страны. «Росатом» использует в строительстве передовые технологии, добавил глава государства. «При этом строго соблюдаются все необходимые стандарты и природоохранные требования»,— отметил он.

«Работы по строительству всех четырех энергоблоков идут полным ходом в соответствии с графиком»,— сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев во время церемонии.

«Росатом» начал строить «Эль-Дабаа» в провинции Матрух в Египте в 2024 году. В АЭС войдут четыре энергоблока по 1,2 тыс. МВт каждый. Запуск реакторов запланирован к 2027 году. «Росатом» предоставит египетской стороне ядерное топливо на весь жизненный цикл атомной станции.