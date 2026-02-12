Замглавы Челябинской области обвинили в получении взятки на 1,8 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) обвинил в получении взятки на 1,88 млн руб. заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинения связаны с предыдущим местом работы замгубернатора, когда он был главой Копейского городского округа. По данным следствия, он получил взятку в 2021-2023 годах от директора компании за заключение договора аренды имущества детского оздоровительного лагеря «Юность».

О задержании Андрея Фалейчика сообщил сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Собеседник РБК утверждал, что чиновник систематически получал взятки в том числе после перехода на должность замглавы региона. По вменяемой статье (ч. 6 ст. 290 УК) господину Фалейчику грозит до 15 лет колонии.

Никита Черненко