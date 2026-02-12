Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Наломал дров в «Юности»

Челябинского вице-губернатора задержали по подозрению в коррупции

В Челябинске сотрудники СКР и ФСБ задержали вице-губернатора Андрея Фалейчика. Он подозревается в получении взятки в то время, когда работал на прежней должности главы города Копейска. По данным источника в правоохранительных органах, владелец компании «Юность» Михаил Блейзер дал чиновнику 1,9 млн руб. за передачу фирме в аренду одноименного детского лагеря. Меру пресечения вице-губернатору изберут в Москве.

Фото: Из личного архива Андрея Фалейчика

О задержании заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика утром 12 февраля сообщил глава региона Алексей Текслер в своем официальном Telegram-канале. Он отметил, что следственные действия не связаны с работой вице-губернатора в правительстве области.

«Воздержусь от оценок. Уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие. Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания»,— прокомментировал ситуацию глава региона.

Андрею Фалейчику 45 лет. В 2002 году он окончил Южно-Уральский государственный университет, получив специальность «инженер-строитель». В 2005–2019 годах работал в министерстве строительства и инфраструктуры региона, в том числе последние два года — в должности заместителя министра. В июне 2019 года избран депутатами главой Копейска. В апреле 2024 года занял должность заместителя губернатора Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено ГСУ СКР по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). По данным ведомства, речь идет о получении господином Фалейчиком 1,88 млн руб. Предполагаемое преступление совершено в период, когда Андрей Фалейчик занимал должность главы Копейска. По версии следствия, он получил взятку от бывшего директора ООО «Юность» Михаила Блейзера, а взамен передал организации в долгосрочную аренду принадлежащий муниципалитету детский лагерь. По данным источника, эта история может оказаться не единственным эпизодом в уголовном деле. Сейчас проверяется информация о возможном получении незаконного вознаграждения фигурантом в то время, когда он в правительстве региона курировал сферы дорожного хозяйства, строительства и ЖКХ.

Сегодня сотрудники регионального УФСБ задержали Михаила Блейзера, а также предполагаемых посредников при передаче взяток — бывших заместителей главы Копейска Игоря Фролова и Андрея Шадрина, сообщил источник.

Дома и в рабочем кабинете замгубернатора прошли обыски. Он будет доставлен в Москву, где Басманный суд изберет ему меру пресечения. Следствие намерено просить об аресте чиновника.

В региональном управлении СКР «Ъ» лишь подтвердили, что уголовное дело находится в производстве центрального аппарата ведомства.

Детский лагерь «Юность», который фигурирует в деле Андрея Фалейчика, расположен возле озера Увильды в Аргаяшском районе. ООО «Юность», которым владеет подозреваемый в даче взятки Михаил Блейзер, занимается организацией отдыха и оздоровления детей в различных учреждениях.

Согласно публикациям «Копейского рабочего», лагерь «Юность» был передан в аренду Михаилу Блейзеру в 2019 году.

С того времени он фактически руководил учреждением и ремонтировал его.

Подозреваемый в посредничестве экс-заместитель главы Копейска Андрей Шадрин является также фигурантом уголовного дела о взятках в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. По версии следствия, в 2016–2018 годах господин Шадрин, занимая должность начальника отдела закупок, при посредничестве депутата законодательного собрания области Ильи Бархатова за взятки помогал подрядчикам получать контракты на ремонт зданий.

Ольга Воробьева, Челябинск

