К бывшему замгубернатора Кубани Миньковой подали иск на 338 млн рублей

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Надзор пришел к выводу, что она покупала недвижимость и автомобили на коррупционные доходы. Стоимость активов оценивается в 338 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуроров, госпожа Минькова в период работы чиновницей приобрела 21 объект движимого и недвижимого имущества. Надзор выяснил, что Анне Миньковой и ее родственникам принадлежат три квартиры и дом в Краснодаре, два дома в Тимашевском районе Краснодарского края, земельные участки под каждым из частных домов. Также экс-чиновнице и ее близким принадлежит часть коммерческого помещения в Краснодаре, расположенного в цокольном этаже элитного ЖК «Ривьера», и автомобиль Skoda Yeti 2017 года выпуска.

Кроме того, проверка прокуратуры выяснила, что часть дорогостоящего имущества семьи Анны Миньковой была продана. В частности, вице-губернатор продала автомобили, принадлежавшие лично ей: Toyota RAV4 2016 года выпуска и Jaguar I-Pace 2018 года. Родственники Анны Миньковой продали квартиру и участок в Краснодаре, а также автомобили Toyota Highlander 2013 года и Hyundai Accent 2010 года выпуска.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что стоимость купленного имущества значительно превышала легальные доходы вице-губернатора.

27 января «Ъ» стало известно о задержании бывшего замгубернатора, ее заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, она заставила одного из застройщиков передать права на недвижимость. Ранее госпожу Минькову начали проверять на причастность к обогащению за счет регионального бюджета.

Никита Черненко, Анна Перова