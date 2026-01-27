Бывшего замгубернатора Краснодарского края Минькову заподозрили в мошенничестве

Бывшего замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в здравоохранении, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах.

«Проводятся следственные действия с ее участием»,— рассказал собеседник. Как выяснил «Ъ», Анна Минькова, работая в должности вице-губернатора, обманным путем заставила одного из застройщиков передать права на дорогостоящее недвижимое имущество. Действия чиновницы были связаны с тем, что в сфере здравоохранения края возникли некоторые спорные вопросы, уточнил источник «Ъ». Для решения этих вопросов и предназначалась недвижимость, полученная от застройщика.

На прошлой неделе в правоохранительных органах начали проверять Анну Минькову на причастность к обогащению за счет регионального бюджета. Источник ТАСС уточнял, что это может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, предварительно, владела семья Миньковой. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, платили за аренду из бюджетных средств.

Анна Минькова была вице-губернатором Краснодарского края с 2015 года и курировала социальные объекты в регионе. В октябре прошлого года ушла в отставку. Причину увольнения госпожа Минькова не назвала.

Анна Перова, Краснодар; Дарья Опарина, Москва