ЦБ не участвует в переговорах о возврате к расчетам в долларах за экспорт

Банк России в настоящий момент не участвует в переговорах о возможности возвращения оплаты российского экспорта в долларах. Об этом сообщила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Что касается возможного развития отношений с США, мы как Центральный банк в этом, во всяком случае, пока не принимаем участия»,— заявила госпожа Набиуллина, отвечая на вопрос о возможном возврате расчетов с США в долларах.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, наряду с другими валютами, может вернуться к расчетам с США в долларах, если это предложение «будет привлекательным». Россия не отказывалась от использования американской валюты, инициатором ограничений были США, отметил он.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что возвращение РФ к долларовым расчетам — один из семи пунктов меморандума о сотрудничестве с США, который подготовили в администрации президента РФ.