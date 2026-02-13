Песков допустил возвращение к доллару в расчетах между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия, наряду с другими валютами, может вернуться к расчетам с США в долларах, если это предложение «будет привлекательным».

«Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию»,— заявил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от использования американской валюты. Инициатором ограничений, добавил господин Песков, являлись США. В связи с этим пришлось использовать альтернативные платежи и формы.

По словам Дмитрия Пескова, в случае если США снимут ограничения на использование доллара, валюте придется конкурировать с альтернативными денежными единицами и национальными валютами, которые все шире используются в мире.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что возвращение РФ к долларовым расчетам — один из семи пунктов меморандума о сотрудничестве с США, который подготовили в администрации президента РФ.