ЦБ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Банк России уверен в возможности продолжить снижение ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По обновленному прогнозу ЦБ средняя ключевая ставка в 2027 году составит 8–9%.

Совет директоров Банка России на первом в 2026 году заседании снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 15,5% годовых. Среднюю ставку до конца года регулятор ожидает в диапазоне 13,1–14,3%.

В ЦБ указали, что денежно-кредитные условия смягчились, однако остаются жесткими. Кредитные и депозитные ставки сократились, ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, при этом в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования сохраняются жесткими.

