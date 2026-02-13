Банк России сообщил о прохождении пика инфляционного давления

Пик инфляционного давления и роста инфляционных ожиданий пришелся на декабрь 2024 года и январь 2026 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Что касается пика инфляционных ожиданий — мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях. Хотя, на наш взгляд, все-таки эффекты вторичные ограничены, но будем надеяться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден»,— сказала она (цитата по ТАСС). По словам госпожи Набиуллиной, для регулятора важна скорость снижения инфляционных ожиданий. Они закрепились на высоком уровне с прошлого года.

Совет директоров Банка России на первом в 2026 году заседании снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 15,5% годовых. Среднюю ставку до конца года регулятор ожидает в диапазоне 13,1–14,3%. В ЦБ указали, что денежно-кредитные условия смягчились, однако остаются жесткими. Кредитные и депозитные ставки сократились, ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, при этом в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования сохраняются жесткими.

