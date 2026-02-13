Норвежский лыжник Клэбо повторил рекорд зимних Олимпиад по числу золотых медалей

Лыжник Йоханнес Клэбо завоевал третье золото на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, выиграв гонку на 10 км с раздельным стартом. Норвежец стал восьмикратным олимпийским чемпионом.

Клэбо преодолел дистанцию за 20 минут 36,2 секунды. Второе место занял француз Матис Делож, отставание которого составило 4,9 секунды. Бронзу взял норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0). Российский лыжник Савелий Коростелев стал 15-м. От лидера он отстал на 1 минуту 6,1 секунды.

Ранее на Играх в Италии 29-летний Клэбо стал победителем в скиатлоне и спринте. Всего на счету норвежца восемь золотых медалей Олимпиад. Он повторил рекорд зимних Игр по количеству наград высшего достоинства, сравнявшись со своими соотечественниками — биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжниками Бьорном Дэли и Марит Бьорген.

Таисия Орлова