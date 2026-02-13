Reuters: индийская Reliance получила лицензию США на закупку венесуэльской нефти

США выдали лицензию индийской компании Reliance Industries Ltd, которая позволяет нефтеперерабатывающему заводу напрямую закупать венесуэльскую нефть. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника.

Reliance подавала заявку на лицензию в начале января. Документ разрешает покупку, экспорт, продажу уже добытой нефти венесуэльского происхождения, а также продуктов ее переработки. Прямая закупка нефти из Венесуэлы поможет Reliance экономически выгодно заменить российскую нефть, отмечает Reuters. По словам одного из источников агентства, тяжелая нефть из Каракаса продается со скидкой.

К середине 2025 года поставки российской нефти в Индию достигали 2 млн баррелей в день. По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие предприятия избегают закупок российской нефти со сроком поставки в апреле из-за давления со стороны ЕС и США. Ожидается, что они будут отказываться от закупок и в более длительной перспективе. В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала уведомления от Индии на этот счет.