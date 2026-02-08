Reuters: НПЗ Индии отказываются от российской нефти ради торговой сделки с США

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия избегают закупок российской нефти со сроком поставки в апреле и, как ожидается, будут отказываться от закупок и в более длительной перспективе. Как сообщили Reuters источники в этой индустрии, индийская сторона надеется, что такая позиция позволит Нью-Дели заключить торговую сделку с Вашингтоном. Стороны ожидают, что соглашение может быть подписано в марте.

По данным Reuters, в числе компаний, которые не принимают предложения российских трейдеров со сроком поставки в апреле, есть Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries. Однако у компаний еще есть заказы на российскую нефть с поставкой в марте. Большинство же других индийских перерабатывающих компаний прекратили закупать нефть из России.

Источники сообщают, что частному индийскому переработчику Nayara Energy, доля в котором принадлежит «Роснефти» и который работает только с российской нефтью, разрешат закупать это сырье и дальше, так как другие компании, включая Saudi Aramco и иракскую SOMO, перестали поставлять Nayara Energy нефть из-за санкций ЕС. В апреле мощности Nayara Energy будут на месяц остановлены из-за технического обслуживания. Индийские НПЗ еще могут внести изменения в свои планы и, если правительство рекомендует им закупать сырье из России, они это сделают.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти в 2022 году, к середине 2025 года поставки достигали 2 млн баррелей в день. Под давлением со стороны ЕС и США Индия начала сокращать закупки. По данным Reuters, к марту 2026 года планируется снизить их до 500–600 тыс. баррелей в день.

Алена Миклашевская