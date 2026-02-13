Завалили делами

Очередное уголовное дело возбуждено в отношении бывшего гендиректора Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Бориса Баранкина. Следствие вменяет ему получение взятки на 9 млн руб. за заключение договоров поставок медицинского оборудования для нужд центра. Это дело стало третьим для Бориса Баранкина. Осенью 2025 года он получил шесть лет за махинации с закупками лекарств, в настоящее время находится под судом по обвинению в коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полученную за содействие в заключении контрактов взятку Борис Баранкин направил на ремонт коттеджа дочери, считает следствие

Фото: ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Полученную за содействие в заключении контрактов взятку Борис Баранкин направил на ремонт коттеджа дочери, считает следствие

Фото: ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России

Красноярское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело на бывшего руководителя Сибирского научно-клинического центра ФМБА Бориса Баранкина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). Об этом сегодня сообщили в следственном ведомстве.

По данным следствия, в период с 2019-го по 2023 год обвиняемый получил от представителя фирм-поставщиков 4 млн руб. наличными. Еще 5 млн руб. предприниматель потратил на покупку стройматериалов и ремонт двухэтажного коттеджа дочери главы медцентра площадью примерно 170 кв. м в поселке «Удачный».

«За незаконное вознаграждение гендиректор учреждения оказал представителю коммерческих компаний содействие в заключении контрактов на поставку медоборудования и изделий для нужд центра ФМБА и их беспрепятственное выполнение.

Так, между центром и коммерческими компаниями было заключено более 30 контрактов»,— рассказала «Ъ-Сибирь» старший помощник руководителя управления СКР Юлия Арбузова. Отношение к обвинению Борис Баранкин пока не высказал.

Напомним, это уже третье уголовное дело в отношении Бориса Баранкина, который с 2008-го по 2023 год возглавлял центр ФМБА. По первому делу, уже рассмотренному судом, он получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб. Речь в нем шла о махинациях на 15,5 млн руб. при поставках препаратов. Часть закупаемых для медцентра лекарств заменялась на препараты, которые использовались для личных нужд Бориса Баранкина и его окружения.

Во втором деле, находящемся в производстве суда, также фигурируют взятки. Согласно версии следствия, в 2017 году глава медцентра обратился к знакомому директору коммерческой фирмы с предложением за вознаграждение оказывать ему помощь в заключении контрактов на поставку медизделий для возглавляемого им учреждения. Речь шла о расходных материалах и реактивах для лабораторных исследований. Следователи подсчитали, что в период с 2017-го по 2023 год между центром и компанией-поставщиком было заключено около 50 соглашений, за это предприниматель «отблагодарил» главу медцентра, передав в общей сложности 16,7 млн руб.

Константин Воронов