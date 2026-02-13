Чем известен Рой Медведев

13 февраля в возрасте 100 лет умер публицист и историк Рой Медведев. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Рой Медведев (2006 год)

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Рой Александрович Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (ныне — Тбилиси) в семье полкового комиссара и виолончелистки. Брат-близнец ученого-геронтолога Жореса Медведева (1925–2018). Имя получил в честь одного из основателей Коммунистической партии Индии и известного деятеля Коминтерна Манабендры Роя (1887–1954). В 1938 году отец Роя и Жореса был обвинен в контрреволюционной деятельности и репрессирован, умер в 1941-м в исправительно-трудовом лагере на Колыме.

В 1943 году Рой Медведев окончил экстерном среднюю школу и был призван в армию. Служил в Закавказском военном округе (1943–1946). После войны поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета, окончил его с отличием в 1951-м.

В 1951–1954 годах работал школьным учителем в Свердловской области, затем директором школы в Ленобласти. В 1958 году получил ученую степень кандидата педагогических наук, после чего работал в Государственном издательстве по выпуску педагогической литературы и Академии педагогических наук СССР.

В 1956 году в Москве состоялся XX съезд КПСС, известный в первую очередь осуждением культа личности и идеологического наследия Иосифа Сталина. В том же году был реабилитирован отец Роя Медведева, после чего последний вступил в КПСС.

С начала 1960-х — активный участник диссидентского движения, занимался литературно-публицистической деятельностью. Вместе с братом был соредактором журнала «Политический дневник», который освещал общественно-политические проблемы. В 1969-м исключен из КПСС «за взгляды, несовместимые с членством в партии». Однако критики творчества Роя Медведева называли его лжедиссидентом и провокатором КГБ.

В 1970 году вместе с физиками Андреем Сахаровым и Валентином Турчиным опубликовал открытое письмо к руководителям государства о необходимости демократизации советской системы.

В том же году Жореса Медведева насильственно поместили в Калужскую психиатрическую больницу. Он подвергся более жестокому преследованию со стороны советской власти в сравнении с братом, что связывали с его выступлениями против академика Трофима Лысенко. Эти события описаны в совместной книге братьев «Кто сумасшедший?», изданной в Лондоне в 1971 году. Впоследствии Жорес Медведев переехал в Великобританию и был лишен советского гражданства.

В 1974 году в США издана книга Роя Медведева «К суду истории: генезис и последствия сталинизма» о времени Большого террора в СССР. Впоследствии вышла в 20 странах, переведена на 14 языков. Сам автор называл ее главным трудом своей жизни.

В 1989 году восстановлен в рядах КПСС. В годы перестройки был народным депутатом и членом Верховного Совета СССР. С его книг был снят запрет на печать. После распада СССР с 1991 года был сопредседателем Социалистической партии трудящихся РФ (упразднена в 2000-м).

Рой Медведев — автор более 30 историко-публицистических книг и биографий современников. Среди работ: «Хрущев. Годы у власти» (1975), «Они окружали Сталина» (1990), «Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева» (1991), «Генсек с Лубянки» (1993), «Чубайс и ваучер» (1997), «Загадка Путина» (2000), «Владимир Путин: третьего срока не будет?» (2007), «Юрий Лужков и Москва» (2008), «Борис Ельцин. Народ и власть в России в конце XX века» (2011), «Владимир Путин и Си Цзиньпин: личность и лидерство» (2021).

За биографию председателя КГБ и генсека ЦК КПСС Юрия Андропова в серии «Жизнь замечательных людей» в 2007-м был удостоен Премии ФСБ России. В 2010-м награжден Почетной грамотой правительства РФ.