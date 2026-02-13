Умер историк Рой Медведев

Публицист и историк Рой Медведев умер 13 февраля на 101-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его невестка.

«Скорее всего — сердечная недостаточность»,— сказала собеседница ТАСС. Прощание пройдет 17 февраля в морге в Одинцове. Затем господина Медведева кремируют, добавила невестка историка.

Рой Медведев — брат-близнец биолога и писателя Жореса Медведева, который умер в 2018 году. Рой Медведев родился в 1925 году в Тифлисе (сейчас — Тбилиси). В 1951 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Кандидат педагогических наук.

С 1958 по 1961 год занимал должности редактора и заместителя главного редактора учебно-педагогического государственного издательства РСФСР «Учпедгиз» (сейчас издательство «Просвещение»). В начале 1970-х годов первые книги публициста были опубликованы в США и Великобритании.

С начала 1960-х годов занимался общественной деятельностью, издавал журнал «Политический дневник». Господин Медведев — автор более 50 книг по истории советского общества и сталинизму, а также биографий политических деятелей, в том числе Владимира Путина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и других.