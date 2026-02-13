Промышленный парк хотят создать на 34 га в белгородском Старом Осколе

В Старом Осколе Белгородской области планируют сформировать промышленный парк типа «Гринфилд» на территории площадью 34,4 га, примыкающей к действующей промзоне станции Котел. Предполагается, что резиденты промпарка будут производить строительные материалы, металлоизделия, лакокрасочную продукцию, комплектующие и оборудование для горнодобывающей отрасли. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава администрации Старооскольского городского округа Михаил Лобазнов.

«Гринфилд» (Greenfield) и «Браунфилд» (Brownfield) здесь — классификация подходов к проектированию и строительству производственных объектов при организации промышленной деятельности в индустриальных парках. Подход «Гринфилд» подразумевает создание нового объекта на незастроенной территории, не использовавшейся ранее в промышленных целях, где нет ограничений, связанных с существующими зданиями и инфраструктурой. Это дает возможность проектировать и строить объекты с нуля с соблюдением требований, максимально соответствующих специфике производства.

По словам Михаила Лобазнова, преимуществом выбранного участка является техническая возможность подключения к основным инженерным сетям. Для будущих резидентов предусмотрены меры господдержки: получение субсидий, налоговые льготы и снижение ставки по налогу на имущество. Также существует возможность включения территории будущего промпарка в свободную экономическую зону (СЭЗ).

Господин Лобазнов признал, что муниципалитету самостоятельно реализовать проект будет сложно.

«Совместно с Екатериной Сапрыкиной, руководителем Корпорации “Развитие”, обсудили ключевые этапы работы: заключение договоров на разработку проектной документации с последующим прохождением государственной экспертизы, а также содействие в привлечении потенциальных резидентов»,— заявил глава администрации Старооскольского округа.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на территории белгородской СЭЗ сейчас реализуют 23 инвестпроекта, общий объем инвестиций составляет около 3 млрд руб. Сохранено свыше 4 тыс. рабочих мест и предполагается создать 700 дополнительных. Планируемый объем налоговых и страховых льгот участникам СЭЗ — 11,6 млрд руб.

Денис Данилов