Прощание с Роем Медведевым пройдет 17 февраля в Одинцово

Прощание с публицистом и историком Роем Медведевым пройдет 17 февраля в морге в подмосковном Одинцово. Об этом сообщила его невестка Светлана Медведева «РИА Новости».

Рой Медведев умер сегодня на 101-м году жизни. По словам его невестки, у историка, скорее всего, была сердечная недостаточность. Точное время прощания пока неизвестно. Госпожа Медведева сообщила, что после панихиды историка кремируют. Похороны господина Медведева состоятся после кремации на Лайковском кладбище.

Рой Медведев родился в 1925 году в Тифлисе (Тбилиси). В 1951 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. С 1958 по 1961 год занимал должности редактора и заместителя главного редактора учебно-педагогического государственного издательства РСФСР «Учпедгиз» (сейчас издательство «Просвещение»). Господин Медведев — автор более 50 книг по истории советского общества и сталинизму, а также биографий политических деятелей, в том числе Владимира Путина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева и других.