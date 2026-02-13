Жога наградил авторов сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» за лучший проект

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО), председатель жюри Артем Жога вручил авторам серила «Ландыши. Такая нежная любовь» приз за лучший кинопроект III национальной кинопремии «Герои большой страны». Господин Жога пояснил, что картина рассказывает о семьях, которые ждут возвращение бойцов. «Главные герои сериала — молодой танкист из Вологды Леха Данилин и его жена Катя. Это история о любви во время специальной военной операции»,— написал полпред в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

По данным полпредства, всего на кинопремию заявили 532 проекта, из которых в шорт-лист на основе экспертной оценки вошли 55 фильмов и сериалов. «На кинопремии "Герои большой страны" было названо множество людей, которые действительно достойны этого звания. Проведя на фронте больше девяти лет, я считаю самыми главными героями наших родных и близких, которые ждут нас во время выполнения боевых задач и живут в неведении и ожидании», — добавил Артем Жога.

Церемонию награждения в Национальном центре «Россия» в Москве провели 19 номинациях, в числе которых были «Герои науки и технологий», «Человек труда», «Герои — строители будущего», «Герои СВО», «Герои-защитники», «Герои воспитания», «Герои семьи», а также в спецноминациях «История и смыслы», «Служение и честь» и «Мечты о будущем». Победителями кинопремии стали «У края бездны», «В списках не значился», «Красный шелк», «Екатерина Великая», «Группа крови», «Комитет» и другие проекты. Господин Жога отмечал, что в заявленных фильмах и сериалах рассказывается не только про СВО и отвагу в бою, но и про «настоящих русских людей, которые любят Родину и своим трудом служат на благо большой страны и ее жителей».

Ранее, в ноябре, Артем Жога призвал российские театры поставить спектакли о бойцах СВО, которые прошли все этапы восстановления, реабилитации, социализации после завершения службы. По его словам, инициатива возникла после просмотра спектакля «Позывной Тишина» Театра Олега Табакова. «И это надо делать. Если будут брать эти истории, и художественные руководители станут принимать их в качестве отчетных работ учеников, а они малыми группами по два-три человека ставить эти истории про наших ребят, этого будет достаточно»,— сказал полпред.

Василий Алексеев