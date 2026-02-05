Артем Жога возглавил жюри кинопремии «Герои большой страны» в Москве

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога принял предложение возглавить жюри III кинопремии «Герои большой страны», которая пройдет с 11 по 12 февраля в Национальном центре «Россия» в Москве. В своем Telegram-канале он сообщил, что в шорт-лист из 532 заявленных фильмов и сериалов вошли 55 игровых, документальных и анимационных отечественных проектов. «Это кинокартины не только про спецоперацию или отвагу на поле боя, но и про настоящих русских людей, которые любят Родину и своим трудом служат на благо большой страны и ее жителей»,— добавил господин Жога.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

По данным полпредства, награждение пройдет в 19 номинациях, среди которых «Герои науки и технологий», «Человек труда», «Герои — строители будущего», «Герои СВО», «Герои-защитники», «Герои воспитания», «Герои семьи», а также спецноминации «История и смыслы», «Служение и честь» и «Мечты о будущем». «Среди номинантов "У края бездны" про штурм Мариуполя, "Берлинская жара" о запуске первого атомного советского проекта, сериал "Ландыши. Такая нежная любовь" о молодом офицере российской армии. Проекты из разных периодов истории: "Плевако", "Доктор Вера", анимационные "Герои Арктики" и "Туган-батыр", детские "Любопытная Варвара" и "На деревню дедушке"»,— пояснил Артем Жога.

Ранее, в ноябре, Артем Жога призвал российские театры поставить спектакли о бойцах СВО, которые прошли все этапы восстановления, реабилитации, социализации после завершения службы. По его словам, инициатива возникла после просмотра спектакля «Позывной Тишина» Театра Олега Табакова. «И это надо делать. Если будут брать эти истории, и художественные руководители станут принимать их в качестве отчетных работ учеников, а они малыми группами по два-три человека ставить эти истории про наших ребят, этого будет достаточно»,— сказал полпред.

Василий Алексеев