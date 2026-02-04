Экс-глава курской корпорации развития заявил об отсутствии стыда перед жителями

В Ленинском райсуде Курска перед заседанием по уголовному делу о хищении 153 млн руб. при строительстве линий обороны на границе с Украиной подсудимый Владимир Лукин, который возглавлял областную корпорацию развития, заявил, что ему не стыдно смотреть в глаза жителям региона. Судя по опубликованному сообщению объединенной пресс-службы судебной системы региона, это он сказал, отвечая на вопрос журналиста «Вести Курск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление господина Лукина прокомментировал губернатор Александр Хинштейн. «А мне стыдно. Стыдно, что такие, как Лукин, его покровители и подельники, работали в системе власти. Стыдно, что они не гнушались ничем, набивая карманы. Стыдно, что из-за им подобных подрывается доверие общества к государству»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он пообещал, что будет делать все, чтобы вернуть веру людей во власть.

Господина Лукина, а также его бывшего заместителя Игоря Грабина, экс-сотрудника корпорации Дмитрия Спиридонова и главу ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова судят за присвоение 152,8 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений в Глушковском районе. Вину они не признают. В конце прошлого года экс-депутат облдумы Максим Васильев, который контролировал указанную в деле компанию, получил за участие в махинациях 5 лет и 6 месяцев колонии.

Накануне Генеральная прокуратура сообщила о передаче в суд уголовного дела о взятках в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, а также местного жителя Дмитрия Шубина. По версии следствия, бывшие руководители региона могли получить 20 млн руб. от подрядчиков строительства социального объекта и оборонительных сооружений.

Сергей Толмачев