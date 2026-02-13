Объявлен тендер на строительство газовой котельной в Искитиме за 538 млн рублей

МКУ «Управление капитального строительства» Новосибирской области объявило тендер на строительство модульной котельной на газообразном топливе в Искитиме на ул. Саратовская, 1Г/9 в микрорайоне Ложок. Стартовая цена контракта составила 538,2 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 марта, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести земляные работы, устройство фундаментов и оснований, наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения, а также установить трубопроводы и выполнить внутренние отделочные работы. Под строительство котельной будет выделен земельный участок площадью более 7,9 тыс. кв. м. Срок сдачи объекта установлен до 31 марта 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года стало известно, что Новосибирская область получит 1,2 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства направят на строительство котельной в Искитиме в рамках нацпроекта «Чистый воздух». Ранее сообщалось, что мощность объекта составит 83,4 Гкал/ч. Также планируется проложить технологический участок трубопровода магистральной сети теплоснабжения протяженностью 1,5 км в Южном микрорайоне.

Александра Стрелкова