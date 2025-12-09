Новосибирская область получит заем 1,2 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Правительство РФ выделит Новосибирской области 1,2 млрд руб. в качестве льготного займа из средств Фонда национального благосостояния на проекты модернизации ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба федерального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средства направят на строительство котельной в Искитиме. Мощность объекта составит 83,4 Гкал/ч. Также планируется проложить технологический участок трубопровода магистральной сети теплоснабжения протяженностью 1,5 км в Южном микрорайоне. Срок пуска объектов в эксплуатацию — 2027 год.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее, в ходе представления проекта бюджета региона на 2026 год, вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщал, что государственный внутренний долг Новосибирской области в 2026 году вырастет до 174,9 млрд руб.

Александра Стрелкова