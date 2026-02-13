Девелопер будущего. Как новые инвестиционные инструменты меняют современный девелопмент

В новых условиях рынка девелоперы делают ставку на новые инвестиционные решения, альтернативные банковскому финансированию и классическим инструментам продаж. Об этом рассказала на Международном саммите в Ташкенте директор по инвестициям Alias Group Юлия Сидская в рамках доклада «Девелопер 2026: как превращать квадратные метры в инвестиционный продукт через финансовые инструменты».

«2025 год стал периодом серьезных вызовов для отрасли. Рост ключевой ставки и, как следствие, снижение продаж и удорожание стоимости капитала привели к тому, что девелоперы вынуждены сфокусироваться на инструментах продаж с целью восстановления скорости оборачиваемости капитала, финансового цикла и, по возможности, потерянной доходности»,— отметила в начале выступления Юлия Сидская.

Ответом на вызовы как для девелоперов, так и для покупателей стала эволюция девелопмента в сторону финансового инжиниринга.

Так, компания планирует внедрение механизма продаж через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Для инвестора это низкий порог входа, прозрачность и доходность, сопоставимая с рынком капитала, для девелопера — ускорение финансового цикла за счет оптовой реализации. За последние четыре года популярность инструмента выросла в 4 раза.

Спикер поделилась, что в 2026 году Alias Group делает ставку также и на цифровые финансовые активы (ЦФА). Инструмент позволяет привлекать инвестиции на любом этапе строительства — как через долговые бумаги, так и через «цифровые квадратные метры». Стоит отметить, что объем выпуска ЦФА за последние годы показал рост в десятки раз.

Важной темой доклада стал новый подход к розничным покупателям. В условиях, когда банковская ипотека внесла корректировки в платежеспособность спроса, особую актуальность приобрела идея продавать физическим лицам квадратные метры напрямую через ЦФА — частями и без переплаты процентов.

«Сегодня, чтобы купить квартиру, человек должен сначала "купить" деньги у банка. Мы предлагаем альтернативный вариант. Физическое лицо может выкупить квартиру не за 30 лет в ипотеку, а за 5 лет, выкупая метры частями. Девелопер получает живую продажу там, где раньше был отказ. Так создается новый рынок девелопмента»,— подчеркнула Юлия Сидская.

В завершении выступления спикер подытожила, что одной из стратегических целей Alias Group является монетизация того, что сегодня приносит «ноль»: замороженные лиды и приостановившийся финансовый цикл. «Девелопмент будущего — это работа с инновационными инструментами и новые форматы взаимодействия с покупателями. Инструменты уже есть, задача — в их эффективном внедрении»,— добавила директор по инвестициям Alias Group.

Alias Group