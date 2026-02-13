В Удмуртии за 2025 год сдали более 1 млн квадратных метров жилья

За 2025 год в Удмуртии ввели 1,24 млн кв. м жилья, что оказалось фактически выше запланированного на 29,1%. 600 тыс. из них пришлось на многоквартирные дома, 638 тыс. — индивидуальное строительство. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Большую часть года объем ввода многоквартирных домов был больше, чем по ИЖС. Однако в декабре частный сектор «восстановил равновесие». «Это важный сигнал: интерес жителей Удмуртии к собственному дому сохраняется, несмотря на изменение экономических условий»,— говорится в сообщении.

В целом в Удмуртии числится 65 застройщиков возводят сейчас 118 многоквартирных домов общей площадью 1,1 млн кв. м, которые будут сданы до 2031 года. При этом уже продано 48% квартир, запланированные к сдаче в 2026 году в новостройках. «Это выше среднероссийского уровня»,— добавили в сообщении.

Согласно исследованию сервиса «Объектив.РФ», за прошлый год в республике на 12% повысилась стоимость 1 кв. м в новостройках, достигнув 133,4 тыс. руб.

В декабре 2025 года в ежегодном докладе глава республики Александр Бречалов заявил о планах на введение 850 тыс. кв. м жилья в 2026 году. Также основными задачами в сфере строительства он назвал расселение 4,6 тыс. граждан из домов, признанных аварийными до 2020 года.

Планируется еще обеспечить жильем 200 детей-сирот, а 43 многодетные семьи получат пособия на улучшение жилищных условий, 20 смогут воспользоваться льготным займом. С 1 июля они также смогут получить выплату в размере 150 тыс. руб. на эти же цели, если не получали других мер поддержки.

Владислав Галичанин