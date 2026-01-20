Квадратный метр «первички» подорожал на 12% за 2025 год в Ижевске

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Ижевска достигла 133,4 тыс. руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Тогда стоимость квадрата «первички» составляла 119,1 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики сервиса «Объектив.РФ».

По мнению экспертов, дорожает само строительство домов: увеличился фонд оплаты труда, изменилась налоговая база, растет стоимость стройматериалов. Локальные дефициты и механизмы динамического ценообразования слабее влияют на удорожание строительства.

«Основным фактором роста цен является увеличение строительной себестоимости, кроме того существенно возросли затраты на услуги, включая налоговые отчисления, процентные расходы, стоимость земельных участков и технические условия. В связи с необходимостью сохранения плановой доходности застройщики вынуждены повышать цены на недвижимость, иногда ограничивая объемы запуска новых проектов»,— комментирует директор по экономике застройщика «Железно» Ярослав Шеин.

Совокупная площадь реализуемых на первичном рынке квартир Ижевска составила более 372 тыс. кв. м — 7,3 тыс. лотов. Аналитики сервиса зафиксировали сокращение предложения в квадратных метрах на 7,6% на рынке новостроек.

Напомним, средняя стоимость 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости составила 97,7 тыс. руб. — за год его цена выросла на 16%. По динамике роста цен Ижевск оказался на 3-ем месте среди 50-ти крупных городов РФ, уступив лишь Махачкале и Курску.

Владислав Галичанин