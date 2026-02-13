В Ставропольском крае отремонтируют 43 школы и семь детсадов

В 2026 году в Ставропольском крае планируют провести капремонт в 43 школах и семи детских садах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

Кроме этого, в 2026 году будет продолжено строительство школы на 1,5 тыс. мест в Пятигорске и реконструкция двух школ в Кисловодске.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Ставропольский край вводит в эксплуатацию первый быстровозводимый модульный корпус для начальных классов. Строители завершили возведение модуля на базе школы №39 в Ставрополе. Работы выполнили за несколько месяцев, сейчас закупают оборудование для запуска с февраля 2026 года.

Наталья Белоштейн