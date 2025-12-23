Бывшего воронежского вице-премьера согласовали на пост главы самарского правительства

Депутаты Самарской губернской думы единогласно одобрили кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого замгубернатора — председателя областного правительства. Об этом сообщили в регпарламенте. На этой должности господин Шабалатов сменит Михаила Смирнова, занимавшего ее с августа 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Шабалатов (в центре) с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Виталий Шабалатов (в центре) с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (слева)

В ходе заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что за время работы в правительстве Самарской области господин Шабалатов «зарекомендовал себя как грамотный управленец».

Виталия Шабалатова в июле 2025 года назначили зампредом правительства Самарской области. Он курировал вопросы дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. В октябре он подвергся критике со стороны Вячеслава Федорищева за отсутствие галстука на оперативном совещании облправительства.

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С 1992 по 2010 год работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2010 по 2013 год — помощник губернатора Алексея Гордеева, с 2013 по 2016 год — руководитель управления делами Воронежской области. В 2016 году занял должность областного вице-премьера, а в 2018-м — совмещенный пост заместителя губернатора — первого зампреда облправительства. В 2023 году Виталий Шабалатов стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с 2024 года был советником главы Санкт-Петербурга.

Алина Морозова