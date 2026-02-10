Рост спроса на горнолыжные курорты Северного Кавказа составил 1015%

Ассоциация туроператоров России зафиксировала рост спроса на горнолыжные курорты Северного Кавказа на 10–15% в зимнем сезоне 2025-2026 года, сообщает пресс-служба ассоциации.

Pegas Touristik подтверждает эти цифры: в зависимости от туроператора прирост составил 10–15%, а на новогодние каникулы подскочил до 15–20% по сравнению с прошлым годом. Туристы активно бронируют Архыз в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии и Домбай, которые возглавили рейтинг популярности.

Fun&Sun называет Архыз лидером по бронированиям второй год подряд. Спрос здесь вырос на 10%, а средняя продолжительность поездок увеличилась с 4 до 5 дней. Домбай показывает кратный рост популярности, хотя туристы стали ездить короче — теперь 4 дня вместо 5. Эльбрусский кластер в Приэльбрусье сохраняет нишевый спрос: средняя длина отдыха выросла с 4 до 6 дней.

Туроператор «Алеан» прогнозирует 20%-ный прирост турпотока в Архыз по итогам сезона против 2024–2025 годов. С июня по ноябрь 2025-го поток уже вырос на 20%. На 23 февраля и 8 марта спрос на проживание в Архызе увеличился на 10%, а загрузка отелей превысит 90%. Цены на размещение поднялись до 15% в зависимости от курорта, но Домбай и Приэльбрусье остаются самыми доступными.

Годом ранее сообщалось о 8,5 млн посетителей российских горнолыжных курортов в сезоне 2024/25. Замгендиректора Кавказ.РФ Николай Гончаров ожидает минимум 10%-го роста потока на курортах Северного Кавказа в сезоне 2025/26. Курорты под управлением Кавказ.РФ в новогодние каникулы 2026-го приняли 70,7 тыс. гостей — на 11 тыс. больше, чем годом ранее, с общим приростом 18%.

Прогнозы сбываются: ранние бронирования на Северном Кавказе в 2024-м уже показывали взлет — Домбай вырос в 5 раз, Эльбрус плюс 80%, Архыз плюс 56%. Средняя цена ночи в Архызе достигает 12,4 тыс. руб., в Домбае — 8,3 тыс. руб.. В ноябре 2024-го брони на Домбай выросли в 4 раза, на Терсколе и Эльбрусе — в 2,7 раза, Архыз прибавил 90%. Российский союз туриндустрии отмечал 10% доли Архыза, Домбая и Приэльбрусья среди всех бронирований РФ.

Эксперты связывают успех с доступными ценами, разнообразием размещения и альтернативами Сочи. Туристы чаще планируют отдых заранее, выбирая осознанно. В феврале–марте 2026-го турпоток по России может вырасти на 6–8%, с Архызом и Домбаем в лидерах после Сочи. Северный Кавказ расширяет спектр: растет спрос на экотуризм и оздоровление круглый год. Мамисон в Осетии в январе 2026-го принял рекордные 1231 гостя за сутки. Общий интерес к российским курортам прибавил 5–10%, несмотря на удорожание.

Станислав Маслаков